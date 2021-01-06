Федеральна служба з нагляду у сфері масових комунікацій і зв'язку (Роскомнагляд) на вимогу Генпрокуратури РФ заблокувала на території РФ доступ до українського сайту Інституту масової інформації (ІМІ).

Про це йдеться у повідомленні ІМІ з посиланням на лист від Роскомнагляду.

Рішення про заблокування сайту прийняли через новину від 18 серпня 2016 року “У Росії заблокували інтерв’ю Громадського ТБ з представником “Хізб ут-Тахрір”, яка нібито містить “заклики до масових безладів, ведення екстремістської діяльності”.

“…Інформація, яка поширюється з порушенням закону, а саме: інформація із закликами до ведення екстремістської діяльності. Інформаційно-пропагандистський супровід діяльності організації “Партія ісламського звільнення” (“Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі”), визнаної терористичною рішенням Верховного суду Російської Федерації від 14.02.2003″, – йдеться в повідомленні Роскомнагляду.

“Інформація, розміщена на інформаційному ресурсі http://imi.org.ua, містить заклики до масових безладів, ведення екстремістської діяльності, участі в масових (публічних) заходах, що проводяться з порушенням встановленого порядку, недостовірну суспільно значущу інформацію, поширювану під виглядом достовірних повідомлень”, – далі йдеться в сповіщенні.

Варто зазначити, що у Росії партію “Хізб ут-Тахрір” визнано терористичною і діяльність її заборонено.

Виконавча директорка Інституту масової інформації Оксана Романюк зазначила, що Роскомнагляд до того ж звернувся до українського провайдера з вимогою заблокувати ІМІ і на території України.