Відповідне сповіщення #Букви отримали від пресслужби Роскомнагляду.

Російське відомство вимагає видалити усі новини з тегом УПА, опубліковані в проміжку між 14 жовтня 2018 року до 14 жовтня 2021 року. Загалом таких новин у #Букв було 10.

Така вимога надійшла від цензурного відомства країни-агресора “на підставі вимоги Генерального прокурора Російської Федерації або його заступника про вжиття заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів від 12.03.2015 № 27-31-2015/Ід831-15”.

Роскомнагляд вимагає видалити ці новини з сайту #Букв, оскільки вона порушує закони Російської Федерації:

“Власник інформаційного ресурсу зобов’язаний протягом доби з моменту отримання відповідного повідомлення від провайдера хостингу або вказаної іншої особи видалити інформацію, що розповсюджується з порушенням закону”, – інформує пресслужба Роскомнагляду.

Якщо протягом доби після отримання повідомлення наше видання не видалить інформацію про марші УПА, російське відомство обіцяє обмежити до нас доступ.

Українська повстанська армія – українське військове формування ХХ століття, метою якого було відновлення незалежної Української держави. Зараз цю функцію в Україні виконують наші Збройні сили, відбиваючи атаки військ агресора – Російської Федерації.

#Букви не будуть видаляти новини про марші Української повстанської армії та виконувати будь-які вимоги Роскомнадзору. 

Це вже не перший раз протягом широкомасштабної війни Росії проти України, коли цензурний орган РФ звертався до нас з вимогою видалити новинами та погрозами блокування. 20 квітня 2022 року Роскомнагляд вимагав від інтернет-видання “Букви” видалити новину за 2015 рік про російського учителя, якого засудили за підтримку України.