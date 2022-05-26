Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд, мовою оригіналу – "Роскомнадзор") вимагає від інтернет-видання "Букви" видалити новини за весь час існування видання, про яких йшлося про марші УПА. Зокрема, видалити вимагають новини, які були лише українською мовою. Раніше вимоги Роскомнадзору були лише щодо контенту російською мовою (Росія вважає себе монополістом російської мови).

Відповідне сповіщення #Букви отримали від пресслужби Роскомнагляду.

Російське відомство вимагає видалити усі новини з тегом УПА, опубліковані в проміжку між 14 жовтня 2018 року до 14 жовтня 2021 року. Загалом таких новин у #Букв було 10.

Така вимога надійшла від цензурного відомства країни-агресора “на підставі вимоги Генерального прокурора Російської Федерації або його заступника про вжиття заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів від 12.03.2015 № 27-31-2015/Ід831-15”.

Роскомнагляд вимагає видалити ці новини з сайту #Букв, оскільки вона порушує закони Російської Федерації:

“Власник інформаційного ресурсу зобов’язаний протягом доби з моменту отримання відповідного повідомлення від провайдера хостингу або вказаної іншої особи видалити інформацію, що розповсюджується з порушенням закону”, – інформує пресслужба Роскомнагляду.

Якщо протягом доби після отримання повідомлення наше видання не видалить інформацію про марші УПА, російське відомство обіцяє обмежити до нас доступ.

Українська повстанська армія – українське військове формування ХХ століття, метою якого було відновлення незалежної Української держави. Зараз цю функцію в Україні виконують наші Збройні сили, відбиваючи атаки військ агресора – Російської Федерації.

#Букви не будуть видаляти новини про марші Української повстанської армії та виконувати будь-які вимоги Роскомнадзору.



Це вже не перший раз протягом широкомасштабної війни Росії проти України, коли цензурний орган РФ звертався до нас з вимогою видалити новинами та погрозами блокування. 20 квітня 2022 року Роскомнагляд вимагав від інтернет-видання “Букви” видалити новину за 2015 рік про російського учителя, якого засудили за підтримку України.