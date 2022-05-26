Відповідне сповіщення #Букви отримали від пресслужби Роскомнагляду.
Російське відомство вимагає видалити усі новини з тегом УПА, опубліковані в проміжку між 14 жовтня 2018 року до 14 жовтня 2021 року. Загалом таких новин у #Букв було 10.
Така вимога надійшла від цензурного відомства країни-агресора “на підставі вимоги Генерального прокурора Російської Федерації або його заступника про вжиття заходів щодо обмеження доступу до інформаційних ресурсів від 12.03.2015 № 27-31-2015/Ід831-15”.
Роскомнагляд вимагає видалити ці новини з сайту #Букв, оскільки вона порушує закони Російської Федерації:
“Власник інформаційного ресурсу зобов’язаний протягом доби з моменту отримання відповідного повідомлення від провайдера хостингу або вказаної іншої особи видалити інформацію, що розповсюджується з порушенням закону”, – інформує пресслужба Роскомнагляду.
Якщо протягом доби після отримання повідомлення наше видання не видалить інформацію про марші УПА, російське відомство обіцяє обмежити до нас доступ.
Українська повстанська армія – українське військове формування ХХ століття, метою якого було відновлення незалежної Української держави. Зараз цю функцію в Україні виконують наші Збройні сили, відбиваючи атаки військ агресора – Російської Федерації.
#Букви не будуть видаляти новини про марші Української повстанської армії та виконувати будь-які вимоги Роскомнадзору.
Це вже не перший раз протягом широкомасштабної війни Росії проти України, коли цензурний орган РФ звертався до нас з вимогою видалити новинами та погрозами блокування. 20 квітня 2022 року Роскомнагляд вимагав від інтернет-видання “Букви” видалити новину за 2015 рік про російського учителя, якого засудили за підтримку України.
- Нагадаємо, у липні 2021 року Роскомнагляд уже вимагав від #Букв видалити новину за 2017 рік про військовий призов у Криму.
- Через кілька днів сайт видання #Букви був заблокований на території Російської Федерації за рішенням “суду” в окупованому Криму.
- Зазначимо, що через новину про фільм про Василя Стуса Медведчук подав до суду на інтернет-видання #Букви.
- 25 червня у Подільському суді Києва продовжився розгляд цієї справи. На продовженому попередньому засіданні суд за новими доказами, поданими представником позивача, затвердив нових відповідачів – власників домену #Букви Петра Терентьєва і Катерину Рошук. Тепер справа підлягає новому розгляду.