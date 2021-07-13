Відповідне сповіщення #Букви отримали від Роскомнагляду.
Йдеться про новину, опубліковану на сайті “Букви” 3 жовтня 2017 року під назвою “В українському МЗС вимагають від РФ скасувати призов на військову службу в Криму”.
У новині розповідається про те, що Міністерство закордонних справ України вимагало від Росії скасувати призов на військову службу в незаконно захоплених Криму і Севастополі.
У Роскомнагляді сповістили, що цю публікацію “Букв” включено до “Єдиного реєстру доменних імен, покажчиків сторінок сайтів у мережі Інтернет і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в мережі Інтернет, котрі містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”.
Це російська автоматизована інформаційна система ведення і використання бази даних про сайти, що містять “заборонену до поширення в РФ інформацію”.
Включення до реєстру відбулося через те, що вказана новина “Букв” начебто “містить відомості, поширення яких в Російській Федерації заборонено рішенням суду” (на підставі рішення окупаційного “Київського районного суду” Сімферополя).
У Роскомнагляді вимагають від видання “Букви” “негайно вжити заходів з видалення” новини та погрожують “блокуванням”.
Там заявили, що “в разі відмови або бездіяльності власника сайту в мережі Інтернет провайдер хостингу зобов’язаний обмежити доступ до такого сайту в мережі Інтернет протягом доби з моменту отримання цього повідомлення”.
“У разі неприйняття провайдером хостингу і (або) власником сайту заходів з видалення забороненої інформації і (або) обмеження доступу до сайту в мережі Інтернет, буде прийнято рішення про включення до єдиного реєстру мережевої адреси, яка дозволяє ідентифікувати сайт в мережі Інтернет, котрий містить інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено, а доступ до нього буде обмежено”, – уточнили в Роскомнагляді.
У російському відомстві також додали, що рішення про включення до реєстру доменних імен “може бути оскаржене власником сайту, провайдером хостингу, оператором зв’язку” протягом “трьох місяців з дня прийняття такого рішення”.
У разі ж видалення новини в Роскомнагляді обіцяють виключити відомості щодо “Букв” з “Єдиного реєстру доменних імен”.
Наголошуємо, що інтернет-видання “Букви” не має наміру видаляти новину, опубліковану на сайті 3 жовтня 2017 року, котра викликала питання в Роскомнагляду.
- Нагадаємо, що видання “Букви” увійшло до переліку онлайн-медіа з найвищим рівнем дотримання професійних стандартів.
- Станом на початок квітня цього року інтернет-видання “Букви” увійшло до п’ятірки лідерів серед українських онлайн-медіа за критерієм дотримання журналістських професійних стандартів.
- У березні повідомлялося, що у виданні “Букви” немає жодного замовного матеріалу, тобто джинси (за даними моніторингу “Інституту масової інформації”, яке було проведене 1–5 лютого 2021 року в 17 онлайн-медіа). За результатами моніторингу в другому кварталі 2021 року в ІМІ також поінформували, що у виданні “Букви” не виявлено жодного замовного матеріалу.
- У лютому інтернет-видання “Букви” увійшло до переліку найякісніших українських онлайн-медіа, який називається “Білий список”.
- У січні інтернет-видання “Букви” потрапило до переліку ЗМІ, котрі подають майже 100-відсотково якісну інформацію.
- Також “Букви” очолювали список найякісніших ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів за результатами хвиль моніторингу ІМІ. Зокрема, станом на четвертий квартал 2020 року “Букви” разом із ще шістьма онлайновими медіа очолили рейтинг ЗМІ щодо дотримання професійних стандартів.