Федеральна служба з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнагляд) вимагає від інтернет-видання "Букви" видалити новину про "військовий призов" в окупованому Росією Криму.

Відповідне сповіщення #Букви отримали від Роскомнагляду.

Йдеться про новину, опубліковану на сайті “Букви” 3 жовтня 2017 року під назвою “В українському МЗС вимагають від РФ скасувати призов на військову службу в Криму”.

У новині розповідається про те, що Міністерство закордонних справ України вимагало від Росії скасувати призов на військову службу в незаконно захоплених Криму і Севастополі.

У Роскомнагляді сповістили, що цю публікацію “Букв” включено до “Єдиного реєстру доменних імен, покажчиків сторінок сайтів у мережі Інтернет і мережевих адрес, що дозволяють ідентифікувати сайти в мережі Інтернет, котрі містять інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено”.

Це російська автоматизована інформаційна система ведення і використання бази даних про сайти, що містять “заборонену до поширення в РФ інформацію”.

Включення до реєстру відбулося через те, що вказана новина “Букв” начебто “містить відомості, поширення яких в Російській Федерації заборонено рішенням суду” (на підставі рішення окупаційного “Київського районного суду” Сімферополя).

У Роскомнагляді вимагають від видання “Букви” “негайно вжити заходів з видалення” новини та погрожують “блокуванням”.

Там заявили, що “в разі відмови або бездіяльності власника сайту в мережі Інтернет провайдер хостингу зобов’язаний обмежити доступ до такого сайту в мережі Інтернет протягом доби з моменту отримання цього повідомлення”.

“У разі неприйняття провайдером хостингу і (або) власником сайту заходів з видалення забороненої інформації і (або) обмеження доступу до сайту в мережі Інтернет, буде прийнято рішення про включення до єдиного реєстру мережевої адреси, яка дозволяє ідентифікувати сайт в мережі Інтернет, котрий містить інформацію, поширення якої в Російській Федерації заборонено, а доступ до нього буде обмежено”, – уточнили в Роскомнагляді.

У російському відомстві також додали, що рішення про включення до реєстру доменних імен “може бути оскаржене власником сайту, провайдером хостингу, оператором зв’язку” протягом “трьох місяців з дня прийняття такого рішення”.

У разі ж видалення новини в Роскомнагляді обіцяють виключити відомості щодо “Букв” з “Єдиного реєстру доменних імен”.

Наголошуємо, що інтернет-видання “Букви” не має наміру видаляти новину, опубліковану на сайті 3 жовтня 2017 року, котра викликала питання в Роскомнагляду.