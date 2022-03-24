Про це повідомляє російське видання РБК.
Сервіс заблокували після відповідного звернення російської генпрокуратури про наявність на веб-ресурсі буцімто “фейків” про війну. Роскомнагляд також зобов’язав ЗМІ при висвітленні бойових дій посилатися лише на повідомлення міноборони.
Google News – це агрегатор новин, який підтримується та керується Google, що вибирає найактуальніші новини з тисяч публікацій. Загалом, Google News збирає контент з понад 25 000 організацій і медіа.
Варто зауважити, що “просто так” заблокувати окремо Google News неможливо – це матиме наслідки для усієї системи Google, на що вже скаржаться користувачі.
- Нагадаємо, військові РФ викрали батька директорки видання “Головна газета Мелітополя” та онлайн-медіа “Ріа-Мелітополь”, члена Національної спілки журналістів України Світлани Залізецької. Наразі вони вимагають у журналістки закрити сайт “Ріа-Мелітополь”.
- В Уряді Сполучених Штатів Америки офіційно заявили, що російські військовослужбовці скоїли військові злочини в Україні. Державний секретар Ентоні Блінкен зробив відповідну заяву 23 березня.
- Ізраїль заблокував Україні купівлю шпигунського програмного забезпечення Pegasus від NSO Group через те, що побоюються реакції офіційних осіб РФ.