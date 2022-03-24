Роскомнагляд оголосив про блокування на території РФ доступу до інтернет-сервісу новин Google News. Пояснюється це, звісно, тим що сервіс містить матеріали з "неправдивою" інформацією про війну РФ проти України.

Про це повідомляє російське видання РБК.

Сервіс заблокували після відповідного звернення російської генпрокуратури про наявність на веб-ресурсі буцімто “фейків” про війну. Роскомнагляд також зобов’язав ЗМІ при висвітленні бойових дій посилатися лише на повідомлення міноборони.

Google News – це агрегатор новин, який підтримується та керується Google, що вибирає найактуальніші новини з тисяч публікацій. Загалом, Google News збирає контент з понад 25 000 організацій і медіа.

Варто зауважити, що “просто так” заблокувати окремо Google News неможливо – це матиме наслідки для усієї системи Google, на що вже скаржаться користувачі.