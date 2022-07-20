Роскомнагляд (мовою оригіналу - "Роскомнадзор") зобов'язав пошуковики позначати інтернет-енциклопедію "Вікіпедію" як "порушника російського законодавства". Причина - відмова видаляти статті про війну РФ проти України на ресурсі.

Про це повідомляє російське видання Meduza.

Роскомнагляд застосує “заходи примусу” щодо американського фонду Wikimedia Foundation, який керує інтернет-енциклопедією “Вікіпедія”.

Тепер пошуковики в мережі інтернет повинні позначати Wikimedia Foundation як порушника російського законодавства. Такі заходи будуть дійсними, поки фонд не усуне порушення.

Під порушенням Роскомнагляд, зокрема, має на увазі статті у Вікіпедії щодо так званої “спеціальної військової операції Росії на території України”. Низку цих статей у Роскомнагляді назвали фейком та вимагають видалити.

У Роскомнагляді наголосили, що раніше Wikimedia Foundation вже притягували до адміністративної відповідальності за відмову видалити “протиправну інформацію” у “Вікіпедії”.