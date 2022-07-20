Про це повідомляє російське видання Meduza.
Роскомнагляд застосує “заходи примусу” щодо американського фонду Wikimedia Foundation, який керує інтернет-енциклопедією “Вікіпедія”.
Тепер пошуковики в мережі інтернет повинні позначати Wikimedia Foundation як порушника російського законодавства. Такі заходи будуть дійсними, поки фонд не усуне порушення.
Під порушенням Роскомнагляд, зокрема, має на увазі статті у Вікіпедії щодо так званої “спеціальної військової операції Росії на території України”. Низку цих статей у Роскомнагляді назвали фейком та вимагають видалити.
У Роскомнагляді наголосили, що раніше Wikimedia Foundation вже притягували до адміністративної відповідальності за відмову видалити “протиправну інформацію” у “Вікіпедії”.
- Нагадаємо, Роскомнагляд вимагає від інтернет-видання “Букви” видалити новини за весь час існування видання, в яких йшлося про марші УПА. Зокрема, видалити вимагають новини, які були лише українською мовою.
- Також Роскомнагляд вимагає від інтернет-видання “Букви” видалити новину за 2015 рік про російського учителя, якого засудили за підтримку України.
- Раніше повідомлялось, що Росія обмежила доступ до сайту німецької газети Die Welt на вимогу прокуратури.