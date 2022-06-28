"Роскосмос" опублікував супутникові світлини місця проведення саміту НАТО в Мадриді напередодні його початку. Російське відомство також оприлюднило координати так званих "центрів прийняття рішень" у США, Великій Британії, Франції, Німеччині та Іспанії.

Про це повідомив “Роскосмос” у Telegram.

Відомство виклало координати вищезазначених центрів у США, Великій Британії, Франції, Німеччині та Іспанії.

Сьогодні у Мадриді стартує триденна зустріч глав держав та урядів 30 країн НАТО за участю партнерів та кандидатів.

“Поки представники 30 країн Альянсу, а також партнери та кандидати будуть з’ясовувати стратегічну концепцію до 2030 року, “Роскосмос” публікує супутникові світлини місця проведення саміту та тих самих “центрів прийняття рішень”, які підтримують українських націоналістів”, — йдеться у повідомленні.

Планується, що на саміті ухвалять рішення щодо надання пакета допомоги Україні. Йдеться про суттєві постачання у таких сферах, як захищений зв’язок, системи захисту від дронів та пальне. У довгостроковій перспективі НАТО може допомогти Україні перейти від радянської техніки до сучасної, зміцнивши інститути оборони та безпеки.













«Роскосмос» погрожує НАТО, виклавши супутникові знімки місця проведення саміту в Мадриді // 7 фото

За новою концепцією, РФ планують визначити найбільшою загрозою, а нову еру назвати “стратегічними змаганнями”.

“Я очікую, що союзники чітко визначать Росію як найбільшу і пряму загрозу нашій безпеці. Вперше вона також стосуватиметься Китаю і загроз, які Пекін становить для безпеки, інтересів та цінностей”, – сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Своєю чергою, Москва демонструє, що уникає діалогу з НАТО, який блок намагався встановити упродовж багатьох років. Оскільки такі механізми не працюють через поведінку Кремля, то Альянс має реагувати на події з оглядом на реальність. За словами генсека, попередню стратегічну концепцію затвердили ще у 2010 році. Тоді ухвалили, що РФ є стратегічним партнером, що вже не є актуальним.

Єнс Столтенберг в інтерв’ю El Pais назвав війну РФ проти України агресивною і нерівною для сторін. За його словами, українці мають право самостійно вирішувати, які пункти є прийнятими та навпаки у перемовинах із Кремлем. Оскільки Україна веде оборонну війну, то її необхідно підтримувати та захищати.

Через російсько-українську війну та гібридну стосовно Заходу з боку РФ — генсек НАТО закликав не сприймати мир в ЄС як належне. На його думку, коли людство сприймає мир як належне, то це завжди ризик того, що він закінчиться війною. Тому НАТО має бути “гнучким і готовим до всіх видів загроз”.