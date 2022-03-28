Нова соцмережа, яку хотіли розробляють у Росії як аналог Instagram, не встигає вчасно запуститися. Експерти сумніваються в успішності цього проєкту загалом.

Про це повідомляє російське пропагандистське видання Риа Новости.

14 березня на території Російської Федерації була заблокована соціальна мережа Instagram. У ній мільйони користувачів Росії спілкувалися з друзями, ділилися світлинами та заробляли гроші, однак російський цензурний орган Роскомнагляд вніс соцмережу до списку “екстремістських”, з метою приховати від росіян правду про війну. Натомість влада РФ створила сурогат Instagram – “Россграм”.

Від назви до кольорової палітри – усе нагадує заблоковану в РФ соцмережу. Навіть розробники проєкту позиціювали “Россграм” як аналог Instagram, з переліком функцій останнього.

“28 березня 2022 року буде запущений Російський аналог Інстаграм зі звичним для всіх функціоналом та мобільними програмами для Android та iOS. У Россграмі також будуть додаткові інструменти монетизації для користувачів – платний доступ до контенту, функція збору коштів (краудфандинг), реферальна програма та інші”, – йдеться в описі програми.

Спершу (28 березня) доступ пав бути відкритий для відомих блогерів й інвесторів. Уже з квітня – для звичайних користувачів.

Однак, сьогодні додаток не запустився. Очільник професійних користувачів соцмереж висловив сумніви в успішності проєкту. Як приклад він навів те, що лендінг (сторінка для збору контактів цільової аудиторії) запущений на безкоштовному конструкторі, а домен зареєстрований за кілька днів до анонсу.