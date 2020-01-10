Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС Росії.

Цю ноту, як і інші такі звернення, які надходять до нас, МЗС Росії повернув українській стороні без розгляду через відсутність підстав для протесту, йдеться в повідомленні.

Міністерство закордонних справ України направило російській стороні ноту протесту в зв’язку з черговим візитом президента РФ Володимира Путіна на незаконно анексований півострів.

  • 8 січня, президент Росії Володимир Путін перебував  з офіційним візитом у  Стамбулі.
  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що Туреччина порушить  перед Росією питання деокупації українських територій.