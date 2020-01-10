Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС Росії.
“Цю ноту, як і інші такі звернення, які надходять до нас, МЗС Росії повернув українській стороні без розгляду через відсутність підстав для протесту“, – йдеться в повідомленні.
Міністерство закордонних справ України направило російській стороні ноту протесту в зв’язку з черговим візитом президента РФ Володимира Путіна на незаконно анексований півострів.
- 8 січня, президент Росії Володимир Путін перебував з офіційним візитом у Стамбулі.
- Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко розповів, що Туреччина порушить перед Росією питання деокупації українських територій.