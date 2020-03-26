Про це повідомляється на офіційній сторінці посольства в Facebook.
“Росія та її спільники мають забезпечувати надходження рятівної допомоги й дозволити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ безперешкодно виконувати свій мандат по всій території України”, – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що бойовики терористичних організацій на Донбасі після початку пандемії коронавірусу COVID–19 відмовляють моніторинговій місії ОБСЄ у вільному доступі на тимчасово окуповані території.
- Google підтримав інформаційну кампанію МОЗ щодо протидії коронавірусу.
- Станом на ранок 26 березня в Україні 156 випадків інфікування коронавірусом. За добу було зафіксовано 43 нові випадки.
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