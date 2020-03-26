Посольство США в Україні вимагає від Росії забезпечити доступ гуманітарних організацій і ОБСЄ на тимчасово окуповані території Донбасу.

Про це повідомляється на офіційній сторінці посольства в Facebook.

“Росія та її спільники мають забезпечувати надходження рятівної допомоги й дозволити Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ безперешкодно виконувати свій мандат по всій території України”, – йдеться в повідомленні.