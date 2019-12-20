У британських ЗМІ повідомляють, що Росія готова виплатити Україні газовий борг на 3 мільярди доларів.

Про це передає британське агентство Reuters.

Стверджується, що Росія пропонує виплатити близько 3 мільярдів доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу для того, щоб покласти край судовим розглядам.

При цьому російські “Газпром” і міністерство енергетики не відповіли на питання журналістів на цю тему.

Також від коментарів поки відмовилися українські “Нафтогаз” і міністерство енергетики.

При цьому в російських ЗМІ заявляють, що виплата 3 млрд доларів “Газпромом” українському “Нафтогазу” стане частиною пакетної угоди між Україною і Росією щодо газу.