Про це передає британське агентство Reuters.
Стверджується, що Росія пропонує виплатити близько 3 мільярдів доларів згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу для того, щоб покласти край судовим розглядам.
При цьому російські “Газпром” і міністерство енергетики не відповіли на питання журналістів на цю тему.
Також від коментарів поки відмовилися українські “Нафтогаз” і міністерство енергетики.
При цьому в російських ЗМІ заявляють, що виплата 3 млрд доларів “Газпромом” українському “Нафтогазу” стане частиною пакетної угоди між Україною і Росією щодо газу.
- 6 грудня виконавчий директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко заявляв, що “Нафтогаз” готовий відкликати позовні вимоги проти “Газпрому” в новому арбітражі за умови укладення довгострокового договору про транзит російського газу.
- Пізніше він пояснив, що пробачити російському газовому монополістові “Газпром” $ 3 млрд боргу і забрати позовні вимоги в Стокгольмському арбітражі без компенсації заради нового газового контракту – це неприйнятний варіант.
- Під час газових переговорів між російською і українською сторонами в рамках “нормандського саміту” була досягнута тільки домовленість “продовжувати домовлятися”.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним може з більшою ймовірністю говорити про підписання контракту на транзит газу на термін до 10 років.