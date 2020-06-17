Про це повідомляє британське видання The Guardian.
Уточнюється, що фінал розіграшу Ліги Чемпіонів у сезоні 2020/2021 відбудеться в столиці Туреччини Стамбулі.
Відзначається, що спочатку матч планували провести в Санкт-Петербурзі, проте тепер в російському місті фінал турніру буде проведено в розіграші Ліги Чемпіонів 2021/2022 років.
Крім того, в УЄФА також затвердили розклад проведення чемпіонату Європи з футболу, який був перенесений з літа 2020 року на літо 2021 року через пандемії коронавірусу. Чемпіонат пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року о 12 різних містах країн Європи.
- Стало відомо, де і коли буде дограна Ліга Чемпіонів УЄФА, розіграш якої був припинений через пандемію коронавірусу.