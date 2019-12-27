Про це повідомляє російське агентство “ТАСС”.

Міністр Олександр Новак заявив, що рішення України про заборону імпорту в Росії вважають “неконструктивним”.

“Що стосується взаємних обмінів потоками електроенергії або поставками, такі рішення не дуже конструктивні, тому що вони не спрямовані на енергобезпеку і надійне енергопостачання споживачів. Якщо думати саме про споживачів, населення, комерційні організації, яким, напевно, найважливіше, щоб у них були світло і тепло будинку, такі рішення не додають оптимізму. Сподіваємося, що колись це рішення (про заборону на імпорт електроенергії з РФ – Ред.) буде скасовано”, – заявив він.

За словами Новака, Росія готова постачати електроенергію в необхідних обсягах.

“Тим більш в Росії є надлишки електроенергії”, – сказав він.