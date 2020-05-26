Про це повідомляє прес-служба Африканського командування Збройних сил Сполучених Штатів Америки.

Передбачається, що російські бойові літаки прибули до Лівії через Сирію, де були перефарбовані для маскування “походження”.

На думку американських військових в Лівії, Росія має намір підтримувати з повітря своїх найманців, які беруть участь в бойових діях на стороні фельдмаршала Халіфи Хафтара. Найімовірніше авіацію застосовуватиме російська ПВК “Вагнера”.

“Росія явно намагається схилити чашу терезів на свою користь в Лівії. Я бачив, як вони роблять це в Сирії, і зараз вони так само розширюють свою присутність в Африці, використовуючи для цього наймані угруповання, такі як “ПВК Вагнера”, – заявив командувач американських військ в Африці Стівен Таунсенд.