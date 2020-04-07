У Росії вважають, що указ президента США Дональда Трампа щодо освоєння ресурсів на Місяці та інших небесних тілах — це спроба експропріації космосу.

Про це заявив заступник голови “Роскосмосу“ Сергій Савельєв, передає прес–служба установи.

На його думку, “агресивні плани щодо фактичного захоплення територій інших планет навряд чи налаштовують країни на плідну співпрацю”.

“В історії вже були приклади, коли одна країна вирішила почати захоплювати території у своїх інтересах, — всі пам’ятають, що з цього вийшло”, – додав Савельєв.

Відзначається, що в указі Трампа йдеться про те, що США повинні мати право на дослідження, видобуток і використання ресурсів в космічному просторі.