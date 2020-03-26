У Росії зупиняють пасажирські авіаперевезення з 27 березня у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що в РФ поступово вводили обмеження на перельоти з початку лютого. Передусім авіасполучення було зупинено з країнами, де найбільша кількість інфікованих коронавірусом.

З 23 березня були заборонені всі польоти, крім чартерів і регулярних рейсів між столицями.

З 27 березня скасовуються всі перельоти, включно з чартерами. На окремі перельоти уряд РФ видаватиме спеціальні дозволи.