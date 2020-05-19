Минулого тижня з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону до окупаційних підрозділів прибула військова техніка та боєприпаси.

Про це повідомили в Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Командування ЗС РФ під виглядом логістичного забезпечення бойової підготовки військ у літньому періоді навчання цього року посилює готовність до застосування з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, минулого тижня з території Росії через неконтрольовані Україною ділянки кордону до окупаційних підрозділів було доставлено три вагони з боєприпасами, у т.ч. для озброєння заборонених калібрів, більше десяти танків, з них три нових, решта після ремонту, вісім бойових броньованих машин та до тридцяти автомобілів, завантажених боєприпасами для стрілецької зброї і гранатометів.

Крім того, російські пропагандисти намагаються виправдати збільшення обсягів постачання зброї на тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях нібито “загрозою наступу” підрозділів Об’єднаних сил наприкінці травня.