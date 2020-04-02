Росія продала США медичну техніку, засоби захисту та інші необхідні засоби. При цьому в РФ заявили, що надали американській стороні "гуманітарну допомогу".

Про це повідомили в Держдепартаменті США.

У повідомленні зазначили, що 30 березня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови США погодилися придбати у Росії необхідні медичні засоби, включаючи вентилятори і засоби індивідуального захисту.

Все це було передано Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій США 1 квітня в Нью-Йорку.

При цьому, в Держдепі додали, що обидві країни надавали гуманітарну допомогу один одному в кризові періоди минулого і “безсумнівно будуть робити це в майбутньому”.

“Обидві країни надавали гуманітарну допомогу один одному за часів кризи в минулому і, безсумнівно, будуть робити це знову в майбутньому. Це час для спільної роботи з подолання спільного ворога, який загрожує життю кожного з нас”, – зазначили в Держдепі.