Про це повідомили в Держдепартаменті США.
У повідомленні зазначили, що 30 березня відбулася телефонна розмова між президентом США Дональдом Трампом і президентом РФ Володимиром Путіним. Під час розмови США погодилися придбати у Росії необхідні медичні засоби, включаючи вентилятори і засоби індивідуального захисту.
Все це було передано Федеральному агентству з надзвичайних ситуацій США 1 квітня в Нью-Йорку.
При цьому, в Держдепі додали, що обидві країни надавали гуманітарну допомогу один одному в кризові періоди минулого і “безсумнівно будуть робити це в майбутньому”.
“Обидві країни надавали гуманітарну допомогу один одному за часів кризи в минулому і, безсумнівно, будуть робити це знову в майбутньому. Це час для спільної роботи з подолання спільного ворога, який загрожує життю кожного з нас”, – зазначили в Держдепі.
- Президент США Дональд Трамп підписав закон (CARES Act) щодо виділення допомоги американській економіці на суму в 2,2 трильйона доларів.
- У ВООЗ вважають, що США можуть стати новим епіцентром поширення коронавірусу.
- З 20 березня десятки тисяч військовослужбовців Національної гвардії США залучені в різних напрямках з метою подолання пандемії коронавируса на території країни.
- У країні гострий дефіцит засобів індивідуального захисту через спалах COVID-19. Влада пояснює те, що трапилося тим, що “ніхто не знав, що буде пандемія”.