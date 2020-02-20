Міністерство закордонних справ України в річницю незаконної анексії Криму Росією вказало на репресії на півострові.

Про це в Facebook повідомляє прес-служба міністерства.

“Росія також ігнорує свої міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. Вже сам прояв української ідентичності є тяжким злочином в очах окупантів. Від репресій потерпає корінний народ Криму – кримські татари. Переслідування за політичними мотивами на основі сфабрикованих звинувачень стало звичайною практикою для російської окупаційної влади”, – сказано в повідомленні.

Також в міністерстві звернули увагу на незаконність призову українських громадян в Криму в російську армію, паспортизацію українців і мілітаризацію півострова.

“Вимагаємо від Росії приступити до безумовного виконання власних зобов’язань як сторони міжнародного збройного конфлікту, негайного припинення вогню і початку врегулювання ситуації на Донбасі на основі домовленостей, досягнутих в рамках міжнародних форматів”, – йдеться в повідомленні.