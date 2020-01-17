Україна поскаржилася в Міжнародну морську організацію на те, що Росія незаконно розширила дію радіостанції "Новоросійськ" на Азовське море.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.

За інформацією міністерства, Росія розширила район обслуговування своєї радіостанції “НАВТЕКС-Новоросійськ” на акваторії Керченської протоки та Азовського моря.

Відзначається, що Україна висловила протест по час засідання сесії Підкомітету з радіозв’язку, навігації, пошуку та порятунку.

“Оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства повинні поширюватися винятково українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ. Україна закликала ММО розглянути незаконні і односторонні дії РФ, які загрожують безпеці навігації”, – повідомляють в Мінінфраструктури.