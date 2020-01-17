Про це повідомляє прес-служба Міністерства культури.
За інформацією міністерства, Росія розширила район обслуговування своєї радіостанції “НАВТЕКС-Новоросійськ” на акваторії Керченської протоки та Азовського моря.
Відзначається, що Україна висловила протест по час засідання сесії Підкомітету з радіозв’язку, навігації, пошуку та порятунку.
“Оголошення навігаційної інформації з безпеки мореплавства повинні поширюватися винятково українською радіостанцією НАВТЕКС-Бердянськ. Україна закликала ММО розглянути незаконні і односторонні дії РФ, які загрожують безпеці навігації”, – повідомляють в Мінінфраструктури.
- 25 листопада 2018 року росіяни захопили українські кораблі, що прямували в Азовське море через Керченську протоку. Для здійснення своєї операції РФ привернула бойові вертольоти, а також блокувала можливість проходу через Керченську протоку. В результаті атаки Росії на кораблі Військово-морських сил України були поранені троє українських моряків.
- 7 вересня 2019 року між Росією і Україною відбувся обмін полоненими, в ході якого додому повернулися також і незаконно утримувані українські моряки.