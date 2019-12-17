Уряд Російської Федерації розширив заборону на імпорт українських товарів і перелік громадян України, до яких застосовуються спеціальні економічні заходи.

Відповідне рішення опубліковано на сайті російського уряду.

Оновлений перелік уже підписав прем’єр-міністр країни Дмитро Медведєв.

До списку внесено ще дев’ятеро осіб, двоє українців з переліку виключено. Наразі перелік містить майже 570 осібк.

За даними “Новой газеты”, Росія також вилучила зі списку санкцій депутата “Опозиційної платформи — За життя” Юлія Іоффе та генерального директора телеканалу “112 Україна” Єгора Бенкендорфа.

Крім того, РФ розширила перелік товарів, ввезення яких заборонено з України.

Під заборону потрапляють кукурудзяний крохмаль, глюкоза і фруктоза, медичні повітроводи і трубки, грілки, катетери, кровоспинні джгути і ряд інших виробів медичного призначення. Також заборона поширюється на радіатори та котли центрального опалення, частини рідинних насосів.

Водночас перелік продукції доповнено регенерованими папером або картоном (макулатурою і відповідними відходами), вивезення якої з Росії до України заборонено.