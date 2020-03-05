Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.
Уточнюється, що авіаційний удар був нанесений по притулку вимушених переселенців.
В цю хвилину під завалами тривають пошуки тіл.
За словами одного з біженців, переселенці ховалися на птахофермі.
“У районі 2:30 ночі нанесли авіаудар. Мені вдалося вибратися з-під завалів. Батько залишився під завалом і просив мене покликати на допомогу. Прибула машина швидкої допомоги. Батька вдалося витягти, однак троє людей досі під завалами”, – розповів він.
Одночасно очевидець також повідомив, що коли люди почали розчищати завали, російська авіація завдала ще одного удару, в результаті якого отримав поранення його батько.
Як відомо, внаслідок авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовці. За словами влади Туреччини, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” (президента Сирії).
Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на найвищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всіх відомих цілях” сирійського уряду. У Туреччині пригрозили, що влада Сирії “заплатить високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі.
- Останніми тижнями спостерігається ескалація в сирійській провінції Ідліб між урядовими військами Башара Асада, підтримуваними російською армією, й повстанцями, яких підтримує Туреччина. За останній місяць Туреччина перекинула в Ідліб близько 5000 військових і броньовану техніку, включно з танками.
- Президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив знищити сирійські урядові сили, якщо турецькі війська нестимуть втрати.