Внаслідок удару російської авіації в Сирії загинули 16 вимушених переселенців, а ще 18 отримали поранення.

Про це повідомляє турецьке агентство Anadolu.

Уточнюється, що авіаційний удар був нанесений по притулку вимушених переселенців.

В цю хвилину під завалами тривають пошуки тіл.

За словами одного з біженців, переселенці ховалися на птахофермі.

“У районі 2:30 ночі нанесли авіаудар. Мені вдалося вибратися з-під завалів. Батько залишився під завалом і просив мене покликати на допомогу. Прибула машина швидкої допомоги. Батька вдалося витягти, однак троє людей досі під завалами”, – розповів він.

Одночасно очевидець також повідомив, що коли люди почали розчищати завали, російська авіація завдала ще одного удару, в результаті якого отримав поранення його батько.

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Як відомо, внаслідок авіаудару в сирійській провінції Ідліб загинули щонайменше 33 турецьких військовослужбовці. За словами влади Туреччини, авіаудар нанесли військово-повітряні сили “режиму Башара Асада” (президента Сирії).

Після того, як президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган провів термінову нараду на найвищому рівні за фактом атаки в Ідлібі, турецькі збройні сили почали наносити удари з повітря по “всіх відомих цілях” сирійського уряду. У Туреччині пригрозили, що влада Сирії “заплатить високу ціну” за напад на турецькі війська в Ідлібі.