За даними розвідки, на території Росії знаходиться чоловік, який нещодавно повернувся з Китаю і у якого виявлені симптоми коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.

Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно став власником російського паспорта.

“Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його якомога швидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати в своїх медичних установах”, – йдеться в повідомленні.

Найближчим часом, з російського міста Новошахтинськ очікується передислокація хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону в районі пункту пропуску “Довжанський”, а далі чоловіка передадуть в одну з лікарень на території ОРДЛО.