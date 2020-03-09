Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил.
Ця людина є українським громадянином, але всупереч законодавству України незаконно став власником російського паспорта.
“Оскільки чоловік має місце реєстрації на території тимчасово окупованих Донецької і Луганської областей, росіяни не довго думаючи, вирішили його якомога швидше доставити в ОРДЛО, а не лікувати в своїх медичних установах”, – йдеться в повідомленні.
Найближчим часом, з російського міста Новошахтинськ очікується передислокація хворого з підозрою на коронавірусну інфекцію на неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону в районі пункту пропуску “Довжанський”, а далі чоловіка передадуть в одну з лікарень на території ОРДЛО.
- В Україні було підтверджено перший випадок зараження коронавірусом COVID-19. Випадок зафіксовано в Чернівецькій області у людини, яка подорожувала по містах Італії до 26 лютого.
- Головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав українців не скуповувати хірургічні маски, оскільки їх використання не захистить від коронавірусу.
- У Центрі громадського здоров’я МОЗ України поінформували, що для профілактики зараження коронавірусом COVID-19 слід дотримуватися стандартних рекомендацій: наприклад, часто мити руки.