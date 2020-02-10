Про це Денисова повідомляє на своїй сторінці в Facebook.
За її словами, Олегу Приходьку, який незаконно утримується в кримському СІЗО, не дають можливості зустрітися зі священиком і родичами, а це порушує пункти мінімальних правил поводження з ув’язненими, які схвалені Організацією Об’єднаних Націй.
У свою чергу кримських татар Інвера Бекірова, Арсена Джеппарова, Нарімана Мемедемінова, Рефата Алімова, Енвера Сейтосманова і Узеїра Абдуллаєва утримують в СІЗО Ростовської області в приміщеннях з порушенням санітарно-гігієнічних норм, температурного режиму, освітлення і без вентиляції.
Крім того, українці не забезпечені нормальним харчуванням, одягом і постільними речами.
“Звертаюся до уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою відновити права громадян України, зокрема забезпечити медичне обстеження і кваліфіковане лікування, надати належні умови утримання, які відповідають міжнародним стандартам, а також сприяти допуску до громадянина України Олега Приходька священика і родичів згідно з його заявою”, – написала Денисова.
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