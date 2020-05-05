Росія протягом багатьох років здійснювала проти України інформаційні психологічні операції, готуючи підґрунтя для агресії. Крім того, РФ активно намагається маніпулювати людьми на ціннісному рівні.

Про це розповіла в інтерв’ю виданню LB.ua генерал-майор СБУ Юлія Лапутіна, друга жінка в історії України, яка отримала таке звання.

Лапутіна займає посаду заступника начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ. Вона працює над протидією гібридним загрозам (над тим, щоб мінімізувати вплив через соцмережі та Інтернет на свідомість громадян).

#Букви зібрали найцікавіші заяви, що пролунали в інтерв’ю.

Про маніпуляції РФ і рухи за традиційні цінності

Лапутіна розповіла, що російські спецслужби стараються дискредитувати цінності демократичного світу, включаючи важливість рівних можливостей, і тим самим намагаються вбити у населення бажання бути соціально активним.

Одним із способів таких маніпуляцій є створення рухів “за традиційні цінності”.

“Росія застосовує різні інструменти “м’якої сили”, наприклад, створює та підживлює рухи за традиційні цінності. Ніхто не знає, що це за традиційні цінності. Наприклад, для мене сім’я – традиційна цінність. Але коли чоловік привласнює особистісну сферу жінки – це домостроївська цінність, а не традиційна. Рівність прав – це рівність можливостей у суспільстві”, – зазначила Лапутіна.

За її словами, одним із каналів поширення таких маніпуляцій є РПЦ (Російська православна церква).

“Пропагандисти РПЦ впливають на православні громади, які до них ходять, і розповідають, що жінка має одягнути довгу сукню, ходити до них до церкви, годувати чоловіка і гарно перед ним виглядати, бути смиренною, неактивною. Маніпуляція полягає у тому, що, поширюючи думку про роль жінки як другорядної істоти, вбивається її можливість і бажання бути активною у суспільстві”, – пояснила генерал.

Лапутіна додала, що маніпуляції РФ проявляються не лише в гендерному питанні. Наприклад, населення Донецької та Луганської областей України за часів Радянського Союзу перебувало під впливом іншого плану маніпуляцій: що життя полягає у важкій праці і телевізорі, а “решту вирішить начальник”.

“Цим самим маргіналізувалося населення. Чим менше активних людей, тим легше маніпулювати суспільством”, – розповіла генерал.

У зв’язку з цим Лапутіна наголосила, що потрібно підтримувати соціальну активність українців. За її словами, в Україні також повинна бути налагоджена комунікація між владою і суспільством.

Про ліквідацію сепаратистського путчу в Криму в 1994 році

У той час Лапутіна була оперативним співробітником “Альфи”. Вона разом з іншими працівниками СБУ прибула до Криму, щоб запобігти спробі його відділення. Генерал розповіла, що тоді при в’їзді на півострів були встановлені блокпости.

“Ми приїхали до Севастополя, де розмістилися у санаторіях. Працювали майже 24/7. Були такі дні, коли я брала участь у шести затриманнях за день. Кого ми затримували? Перш за все, місцевих кримінальних елементів, бойовиків, яких російські спецслужби завезли до Криму для дестабілізації обстановки, щоб вони блокували роботу наших правоохоронців і здійснювали терористичні акти. Також затримували кримських чиновників, яких спецслужби залякували і примушували виводити активи українських підприємств до Росії. Завдяки діяльності всіх спецпідрозділів Служби тоді вдалося нейтралізувати цю спробу відокремлення Криму”, – наголосила Лапутіна.

На її думку, Москва тоді не наважилася на захоплення півострова, оскільки населення РФ ще “не підготували до наративів тоталітарної держави”, і росіяни “позитивно не сприйняли б рішення своєї влади”. У той же час Росія не відмовилася від ідеї відібрати Крим.

Лапутіна пояснила, що через роки російський соціум за допомогою “рупорів” Кремля (таких як, наприклад, Володимир Жириновський або РПЦ) підготували до того, що “люди в Росії тепер сприймають ідеологію тоталітарної держави”.

“Ми маємо усвідомлювати: Росія ніколи не полишить ідеї повернення України у межі свого геополітичного вплив”, – додала генерал-майор.

Про інформаційні психологічні операції РФ проти України

Лапутіна розповіла, що Росія протягом багатьох років здійснювала проти України “не лише агресивну військову фазу, а й інформаційні психологічні операції стратегічного характеру”.

“Вона продовжувала формувати політичну думку різними інструментами – від “м’якої сили” до створення проросійських рухів. До 2014 року Москва змогла інфільтрувати у наші державні органи громадян Росії. Яка країна може перемогти війну, у якої міністр оборони має громадянство країни-агресора (Павло Лебедєв, міністр оборони в уряді Миколи Азарова, – ред.)? 2014 року ми опинилися у ситуації, коли старе керівництво з російським корінням втекло, а за декілька місяців побудувати новий державний механізм не встигли”, – відзначила генерал, відповідаючи на запитання, чому в 2014 році не вдалося запобігти анексії Криму.

Про агента ГРУ в службі безпеки Януковича

За часів президентства Віктора Януковича була створена Служба безпеки президента України, в якій був радником колишній спецназівець ГРУ Росії. З ним узгоджувалися призначення на посади.

“За часів Януковича в Управлінні державної охорони (УДО) було створено Службу безпеки президента, в якій нібито радником у незрозумілому статусі був колишній спецназівець ГРУ. Призначення на посади часто відбувалося за погодженням з ним. Коли він ухвалював рішення, то аналізував ставлення кандидата до Росії, готовність брати участь у відповідних заходах. Коли 2014 року почалася військова агресія на Донбасі, ми всі зрозуміли наслідки його “роботи”, – зазначила Лапутіна.

Про концепцію ментальної інтеграції кримчан

За словами Лапутіної, ще в 2008 році в українській контррозвідці дійшли висновку, що існує реальна загроза втрати Криму.

“Ми провели аналіз оперативної обстановки у Криму та велике соціологічне дослідження. Коли співставили оперативні дані і результати соціології, то дійшли страшного висновку, що існує реальна загроза втрати Криму і його анексії. Ми звернули увагу, що Росія намагалася ментально інтегрувати росіян у свій інформаційний простір. У Севастополі працював філіал Московського державного університету, на півострові створювали російські культурні центри, організовували різні фестивалі матрьошок, поширювали проросійські наративи”, – повідомила генерал.

Лапутіна уточнила, що тоді був розроблений план ментальної інтеграції кримчан в український культурний простір. Він передбачав культурні обміни між західною Україною і Кримом, круглі столи, фестивалі про доведення історичної правди про Кримський півострів, публікацію українських видань і розвиток телебачення (з українським змістом). Планувалося створити осередків молодіжних хабів.

Але реалізації цих планів перешкодила зміна влади в Україні (прихід на президентську посаду Віктора Януковича).