Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.
Уточнюється, що в міністерстві внутрішніх справ Росії звільнять громадян України і Білорусі від співбесіди на знання російської мови. Відповідні законопроекти вже були розроблені.
Також в міністерстві додали, що для українців, білорусів, а також для громадян Молдови та Казахстану передбачать можливість отримати російське громадянство після отримання посвідки на проживання.
Підкреслюється, що іноземцям буде простіше оформити документи для проживання, що стане причиною зниження ризику незаконної міграції в РФ.
В той же час також було відзначено, що в 2019 році в Росії було розроблено близько 80 нормативно-правових актів, “пов’язаних з вдосконаленням міграційного законодавства”.
- У серпні президент України Володимир Зеленський вже підписував указ про спрощення надання українського громадянства іноземцям, які захищали суверенітет нашої країни, а також росіянам, котрі піддавалися переслідуванням за політичними переконаннями.
- 17 липня 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської або Донецької областей України. Раніше російське громадянство могли отримати лише мешканці окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
- У відповідь на це президент України Володимир Зеленський доручив Міністерству закордонних справ розробити механізми надання громадянства етнічним українцям, які живуть в інших країнах. Також Зеленський доручив розробити механізм спрощеного надання українського громадянства людям, які страждають від порушення прав і свобод у своїх країнах.