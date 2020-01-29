У Росії оголосили про спрощення процедури отримання громадянства для українців і білорусів.

Про це повідомляє російське агентство “Інтерфакс”.

Уточнюється, що в міністерстві внутрішніх справ Росії звільнять громадян України і Білорусі від співбесіди на знання російської мови. Відповідні законопроекти вже були розроблені.

Також в міністерстві додали, що для українців, білорусів, а також для громадян Молдови та Казахстану передбачать можливість отримати російське громадянство після отримання посвідки на проживання.

Підкреслюється, що іноземцям буде простіше оформити документи для проживання, що стане причиною зниження ризику незаконної міграції в РФ.

В той же час також було відзначено, що в 2019 році в Росії було розроблено близько 80 нормативно-правових актів, “пов’язаних з вдосконаленням міграційного законодавства”.