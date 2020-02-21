Про це повідомляє газета The New York Times, посилаючись на інформацію від 5 обізнаних осіб.

За інформацією джерел NYT, представники розвідки попередили законодавців Палати представників США, що Росія втручається в кампанію 2020 року, щоб спробувати переобрати президента Трампа.

Це сталося під час брифінгу 13 лютого. Чиновник комітету з розвідки палати представників назвав цю зустріч важливою, оскільки було повідомлено новину “про чесність наших майбутніх виборів”. Він також сказав, що на зустрічі були присутні члени обох партій — Республіканської і Демократичної — включаючи представника Каліфорнії Девіна Нуньєс, головного республіканця в комітеті.

На наступний день після брифінгу Трамп різко засудив дії Джозефа Магуайра, колишнього виконуючого обов’язки директора національної розвідки, за те, що він дозволив співробітникам розвідки надати таку інформацію демократам. При цьому Трамп послався на присутність на брифінгу представника Адама Шиффа — каліфорнійського демократа, який очолював процедуру імпічменту проти нього. Також під час брифінгу Трамп заперечував таку можливість і заявляв, що був досить жорстким по відношенню до Росії та зміцнив європейську безпеку.

У середу, 19 лютого, Трамп оголосив, що звільняє Магуайра з поста виконуючого обов’язки директора національної розвідки, призначивши на цю посаду Річарда Гренелл, посла, який публічно виступав на підтримку президента.