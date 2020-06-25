Про це повідомило білоруське агентство БЕЛТА.

За словами Лукашенка, в даний момент використовуються “сучасні фальшиві технології” для втручання в президентські вибори в Білорусі з-за кордону.

“Вони нас штовхають на нечесність таку, як вони себе ведуть? Ясно, що там за ними ляльководи стоять. Вони і з одного, і з іншого боку. І в Польщі живуть, і з Росії підкидають”, – заявив він.

На думку президента, в мережі ніби поширюють фейки, щоб “дискредитувати білоруську владу”.

“Але ми не є ядерною державою. Ми не можемо взяти ядерну боєголовку, розмахувати і кричати, або говорити про гіперзвукову зброю, що ми вам відповімо”, – додав він.