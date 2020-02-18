Про це поінформували в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Згідно з розрахунками відомства, до 2022-2023 років ударні угруповання Росії вже будуть здатні проводити повноцінні стратегічні наступи проти України без проведення додаткової мобілізації.

“Cьогодні РФ, як країна-агресор, основні зусилля спрямовує на модернізацію та оновлення саме наступального озброєння. Відбувається переоснащення ядерної компоненти”, – наголошують в управлінні розвідки.

Так, ракетні системи “Тополь” у РФ будуть замінювати системами “Ярс”. Триває розвиток нової ракетної системи “Cармат”. За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скібіцького, дальність ураження таких ракет досягає 12 тис. кілометрів, що становить загрозу не тільки для України, але і для всіх країн Європи.

“Сьогодні проходить переозброєння на ракетні системи “Ярс”, які замінять “Тополь”. Йде розвиток нової ракетної системи “Сармат”. Дальність пуску таких ракет – від 6 тисяч до 12 тисяч кілометрів”, – зазначив Скібіцький.