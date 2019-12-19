Про це він сказав під час прес-конференції.

Він підкреслив, що РФ буде шукати прийнятне для всіх сторін рішення по транзиту.

“Про газову війну. Звертаю вашу увагу, що частина резервних коштів вкладена в українські цінні папери, – 3 млрд доларів як раз … Є вже рішення суду в Лондоні, яке не виконується”, – сказав Путін.

За його словами, питання поставок газу “дуже чутливе”.

“Але ми хочемо вирішити цю проблему. Я переконаний, як юрист за освітою, що рішення Стокгольмського суду носить не юридичний, а політичний характер. Одне з обгрунтувань рішення – “у зв’язку з важким економічним становищем в Україні”. Ну нісенітниця якась. Хоч би утрималися б від такого запису … Але рішення є, і ми повинні з цього виходити. І ми будемо виходити з цього”, – сказав лідер РФ.

Що стосується майбутніх домовленостей, він зазначив:

“Я думаю, що ми домовимося, ми на шляху до цих домовленостей. Ми будемо прагнути до того, щоб і українська сторона була задоволена цими домовленостями. У нас немає бажання загострювати ситуацію в енергетиці і якось використовувати це для впливу на ситуацію в самій Україні”, – сказав Путін.

На його думку, будівництво магістральних газопроводів “Північний потік”, “Північний потік-2” і “Турецький потік”, ніяк не можуть перешкодити транзиту блакитного палива через українську територію. Він зазначив, що РФ не зацікавлена ​​в припиненні транзиту через Україну, оскільки це “зручний маршрут”.