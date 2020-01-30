Про це повідомляє американський канал CNN.
Уточнюється, що розпорядження про закриття кордону видав голова уряду РФ Михайло Мішустін.
За словами прем’єра, розпорядження вже починає виконуватися.
В той же час Мішустін пообіцяв надати більш детальну інформацію про методи боротьби з інфекцією протягом дня.
Крім того, російське міністерство закордонних справ рекомендує громадянами РФ утриматися від будь-яких поїздок до Китаю, а громадянам Китаю тимчасово припиняють видавати електронні російські візи.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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