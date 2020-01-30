Російська Федерація закрила кордон з Китаєм на Далекому Сході через епідемію атипового коронавірусу.

Про це повідомляє американський канал CNN.

Уточнюється, що розпорядження про закриття кордону видав голова уряду РФ Михайло Мішустін.

За словами прем’єра, розпорядження вже починає виконуватися.

В той же час Мішустін пообіцяв надати більш детальну інформацію про методи боротьби з інфекцією протягом дня.

Крім того, російське міністерство закордонних справ рекомендує громадянами РФ утриматися від будь-яких поїздок до Китаю, а громадянам Китаю тимчасово припиняють видавати електронні російські візи.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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