Це передає російське агентство “ТАСС”.

“Я не буду говорити, як будуть конкретно виглядати заходи російської сторони, але, як ви вже чули від російських офіційних осіб на різному рівні, ми завжди відповідаємо на подібні недружні випади. На жаль, ось цей підхід, який називається симетричним, дзеркальним, його ніхто не скасовував “, – сказала Захарова.

При цьому в Росії вважають, що введення Вашингтоном обмежувальних заходів проти газопроводу суперечить міжнародному праву і вільній конкуренції.

“Ще 10 років тому нам говорили, що ні в якому разі не можна пов’язувати енергетичну складову з політикою, це дві різні опції. Не дай Боже, Росія пов’яже свої національні інтереси або міжнародні підходи з енергетичним сектором, це не можна. А зараз виявляється, що не те, що можна, а й треба так робити, з точки зору Вашингтона”, – каже Марія Захарова.