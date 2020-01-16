Росія поскаржилася в Раду Європи на те, що в Україні тепер вся реклама повинна виконуватися виключно українською мовою.

Про це в Twitter повідомляє прес-служба представництва Росії в Раді Європи.

На думку постійного представника Росії Івана Солтановського, український закон про державну мову, який вступив з 16 січня 2020 року в силу, “дискримінує мільйони українських громадян”.

“З 16 січня ЗМІ в Україні можуть випускати рекламу тільки українською, або офіційною мовою ЄС для тих ЗМІ, які ведуть мовлення на мовах країн-членів ЄС. Таким чином, це означає заборону на публікацію оголошень російською, що дискримінує мільйони російськомовних громадян України”, – сказано в повідомленні.

За словами Солтановського, “уряд України продовжує нехтувати громадською думкою Венеціанської комісії Ради Європи”.

“Ми знову закликаємо Раду Європи відреагувати на тривале недотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань в галузі прав людини”, – заявив він.

Нагадаємо, що згідно зі статтею закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який набув чинності 16 січня 2020 року, вся реклама в Україні повинна виконуватися виключно державною (українською) мовою.