Про це в Twitter повідомляє прес-служба представництва Росії в Раді Європи.
На думку постійного представника Росії Івана Солтановського, український закон про державну мову, який вступив з 16 січня 2020 року в силу, “дискримінує мільйони українських громадян”.
“З 16 січня ЗМІ в Україні можуть випускати рекламу тільки українською, або офіційною мовою ЄС для тих ЗМІ, які ведуть мовлення на мовах країн-членів ЄС. Таким чином, це означає заборону на публікацію оголошень російською, що дискримінує мільйони російськомовних громадян України”, – сказано в повідомленні.
За словами Солтановського, “уряд України продовжує нехтувати громадською думкою Венеціанської комісії Ради Європи”.
“Ми знову закликаємо Раду Європи відреагувати на тривале недотримання Україною своїх міжнародних зобов’язань в галузі прав людини”, – заявив він.
Нагадаємо, що згідно зі статтею закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, який набув чинності 16 січня 2020 року, вся реклама в Україні повинна виконуватися виключно державною (українською) мовою.
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