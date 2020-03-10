У місті Санкт-Петербург місцеві жителі створили ажіотаж біля пунктів обміну валюти на тлі повідомлень про обвал курсу російського рубля.

Про це повідомляє місцеве видання “Фонтанка”.

Черги біля обмінників спостерігалися 9 березня. Найбільше людей було біля пункту в Ліговському провулку, поруч з однойменним проспектом (там в черзі стояли не менше 30 осіб).

Багатолюдно було і в інших пунктах, наприклад, неподалік від станції метро “Володимирська”.

“Продають, в кращих традиціях, за новою ціною – 75 рублів, а скуповують за старою – 67 рублів. Спасибі “рідній” державі”, – написав у Twitter місцевий муніципальний депутат Олександр Ізотов.

Очереди в обменниках Питера. Продают, в лучших традициях, по новой цене – 75руб., а скупают по старой – 67руб. Спасибо “родному” государству. Ну а вообще, что мы хотели, в предверии госсовета? pic.twitter.com/8C2F322b4c — Александр Изотов (@spb_ai) March 9, 2020

⚡️Петербуржцы выстроились в очереди за валютой из-за обвала курса рубля. pic.twitter.com/90tklmS4ze — Реквием по Конституции🤦‍♂️ (@FakeVoteRF) March 9, 2020

У свою чергу російське агентство “Прайм” повідомляє, що пункти обміну валюти у Владивостоці відзначають у вівторок, 10 березня, підвищений попит на купівлю доларів. У деяких відділеннях закінчується готівка.

Представник банку “Примор’я” заявив, що поки готівка в касі є, але “в зв’язку з підвищеним попитом на валюту очікування в черзі може затягнутися”.

Представник “Мособлбанку” повідомив, що зараз в касі валюти немає взагалі. В “Морському банку”, відповідаючи на запитання про ажіотаж, заявили, що “народу багато”.

А в банку “Авангард” розповіли журналістам, що долар продають по 76,2 рубля, і “ліміт уже закінчився, можна купити 1 тисячу від сили”.

“Сьогодні ажіотаж. Курс може ще змінитися”, – заявив представник банку.

Як відомо, напередодні котирування нафти обрушилися на 31 %. Це був самий різкий обвал ціни за день з 1991 року.

Ринки нафти обвалилися більш ніж на третину після розпаду альянсу ОПЕК+, який спровокував цінову війну між Саудівською Аравією і Росією.

Через падіння цін на нафту курс російського рубля впав до мінімуму за чотири роки. Так, курс долара в середньому склав 74 російських рубля, а євро – 84 рубля.

Російський рубль став лідером зі зниження серед валют ринків, що розвиваються. Він втратив по відношенню до долара 7 %.