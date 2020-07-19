Проти учасників акції на підтримку кримських татар Володимира Шиіпіцина в Слідчому комітеті Росії порушили кримінальну справу про застосування насильства щодо поліцейського (ч. 1 ст. 318 Кримінального кодексу Росії).

Про це російському виданню “Медіазона” розповів адвокат Антон Юпанов.

18 липня в Гатчині Ленінградської області учасники руху “Стратегія-18” вийшли на акцію проти кримінального переслідування кримських татар. Шипіцин стояв з плакатом “Свободу в’язням справи “Хізб ут-Тахрір” і тримав український прапор.

Як розповів Юпанов, під час затримання чоловік впав, а пластикове древко прапора в цей момент збило з поліцейського кепку. Цей момент відображений в трансляції.

Вчера в Гатчине активист Владимир Шипицын упал во время задержания и случайно флагом сбил кепку с полицейского https://t.co/MYjmm2xnsx Против активиста возбудили уголовное дело, сейчас он в ИВС, его ждет допрос pic.twitter.com/NTJl0KCMUk — Медиазона (@mediazzzona) July 19, 2020

Йому ставиться в провину, що він пластиковою трубкою від прапора вдарив співробітника поліції по голові”, – розповів Юпанов.

Зараз Шипіцин знаходиться в статусі підозрюваного в ізоляторі тимчасового утримання. 19 липня його допитали. Суду щодо запобіжного заходу активісту поки ще не призначили.