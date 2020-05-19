В Україні повідомили про підозру організатору замовного вбивства добровольця Аміни Окуєвої, яке трапилося 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області.

Про це повідомили у прокуратурі Київської області.

“За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру організатору замовного вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 27 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)”, – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва поранено.

Прокуратура також встановила, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. “З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль”, – додали в прокуратурі.

Наразі тривають слідчі дії та здійснюються заходи щодо затримання всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, увечері 30 жовтня 2017 року за Києвом на залізничному переїзді розстріляли автомобільз Адамом Осмаєвим і Аміною Окуєвою.

Окуєва загинула від пострілу в голову.