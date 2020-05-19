Про це повідомили у прокуратурі Київської області.
“За процесуального керівництва прокуратури Київської області повідомлено про підозру організатору замовного вбивства Аміни Окуєвої та замаху на вбивство Адама Осмаєва (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 та ч. 3 ст. 27 п. п. 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України)”, – йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 30 жовтня 2017 року біля селища Глеваха Київської області невідомі відкрили вогонь по автомобілю у якому їхали Аміна Окуєва та Адам Осмаєв. Від прицільних пострілів з автоматичної зброї калібру 7,62 Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва поранено.
Прокуратура також встановила, що підозрюваний – уродженець Чечні, громадянин Російської Федерації. “З метою вчинення умисного вбивства Аміни Окуєвої та Адама Осмаєва, він підшукав на території України кілерів, які в подальшому розстріляли автомобіль”, – додали в прокуратурі.
Наразі тривають слідчі дії та здійснюються заходи щодо затримання всіх осіб причетних до вчинення злочину.
- Нагадаємо, увечері 30 жовтня 2017 року за Києвом на залізничному переїзді розстріляли автомобільз Адамом Осмаєвим і Аміною Окуєвою.
- Окуєва загинула від пострілу в голову.
- За фактом вбивства Окуєвої було відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК (“Умисне вбивство”). Повідомлялося, що Аміну Окуєву поховали в Дніпрі за мусульманськими звичаями.
- Поліція Київської області за фактом вбивства Аміни Окуєвої відкрила кримінальне провадження за ст. 115 КК України – умисне вбивство, яке розцінюється як замовне.
- Нацполіція затримала підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої.