Про це повідомляє The New York Times.
Фірма з кібербезпеки Area1, розташована в Кремнієвій долині (Каліфорнія, США), виявила, що фішингова компанія російського ГРУ намагалася зламати сайт “Кварталу”.
Хакери хотіли отримати персональні дані співробітників компанії, а також, ймовірно, отримати електронні листи колишнього керівника компанії Івана Баканова.
“Фішингові атаки на “Квартал 95″, мабуть, були спрямовані на те, щоб дістати електронну переписку керівника компанії Івана Баканова, якого Зеленський призначив головою Служби безпеки України в червні минулого року”, – сказано в повідомленні.
- Очільник Служби безпеки України Іван Баканов міг порушити статтю закону України “Про запобігання корупції” через отриманий ним подарунок на ювілеї нардепа від партії “Опозиційна платформа – За життя” Григорія Суркіса.