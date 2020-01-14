Російські хакери здійснювали спроби зламати сайт студії "Квартал 95" заради того, щоб знайти переписку друга президента Володимира Зеленського Івана Баканова, призначеного головою СБУ.

Про це повідомляє The New York Times.

Фірма з кібербезпеки Area1, розташована в Кремнієвій долині (Каліфорнія, США), виявила, що фішингова компанія російського ГРУ намагалася зламати сайт “Кварталу”.

Хакери хотіли отримати персональні дані співробітників компанії, а також, ймовірно, отримати електронні листи колишнього керівника компанії Івана Баканова.

“Фішингові атаки на “Квартал 95″, мабуть, були спрямовані на те, щоб дістати електронну переписку керівника компанії Івана Баканова, якого Зеленський призначив головою Служби безпеки України в червні минулого року”, – сказано в повідомленні.