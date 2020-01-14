Про це повідомляє The New York Times.

Перші спроби злому було зафіксовано в листопаді 2019 року, коли в США говорили про роль України в процесі імпічменту Трампа, а також про роль Хантера Байдена в цьому. Чи знайшли хакери то, що шукали – не відомо.

Можливо, вони шукали компромат на Байдена, щоб розуміти, яку інформацію про нього хоче отримати Трамп, наполягаючи на проведенні антикорупційного розслідування щодо газової компанії.

У газеті зазначили, що тактика злому Burisma дуже нагадувала ту, яка була при зломі електронної пошти демократів на виборах 2016 року.

За хакерською атакою стоять військові з ГРУ РФ. З метою атаки вони відправляли фішингові електронні листи, призначені для крадіжки імен користувачів і паролів. Хакери створювали фейкові сторінки входу на сайти дочірніх компаній Burisma і відправляли співробітникам листи нібито від цих компанії. Отримуючи відповіді, вони отримували і дані користувачів.

Зокрема, це були такі компанії, як KUB-Gas, Aldea, Еско-Північ, Надрагаз, Техноком-Сервіс.

Засновник компанії з кібербезпеки Area1 Орен Фальковіц зазначив, що проведені атаки на сайти Burisma були успішними.

“Схоже, що російські атаки на Burisma відбувалися паралельно зі спробою російських агентів в Україні знайти інформацію про Байдена”, – йдеться в статті.

На запит журналістів ні російський уряд, ні керівництво Burisma не прокоментували цю інформацію.