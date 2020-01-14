Про це повідомляє The New York Times.
Перші спроби злому було зафіксовано в листопаді 2019 року, коли в США говорили про роль України в процесі імпічменту Трампа, а також про роль Хантера Байдена в цьому. Чи знайшли хакери то, що шукали – не відомо.
Можливо, вони шукали компромат на Байдена, щоб розуміти, яку інформацію про нього хоче отримати Трамп, наполягаючи на проведенні антикорупційного розслідування щодо газової компанії.
У газеті зазначили, що тактика злому Burisma дуже нагадувала ту, яка була при зломі електронної пошти демократів на виборах 2016 року.
За хакерською атакою стоять військові з ГРУ РФ. З метою атаки вони відправляли фішингові електронні листи, призначені для крадіжки імен користувачів і паролів. Хакери створювали фейкові сторінки входу на сайти дочірніх компаній Burisma і відправляли співробітникам листи нібито від цих компанії. Отримуючи відповіді, вони отримували і дані користувачів.
Зокрема, це були такі компанії, як KUB-Gas, Aldea, Еско-Північ, Надрагаз, Техноком-Сервіс.
Засновник компанії з кібербезпеки Area1 Орен Фальковіц зазначив, що проведені атаки на сайти Burisma були успішними.
“Схоже, що російські атаки на Burisma відбувалися паралельно зі спробою російських агентів в Україні знайти інформацію про Байдена”, – йдеться в статті.
На запит журналістів ні російський уряд, ні керівництво Burisma не прокоментували цю інформацію.
- Раніше повідомлялося, що особистий адвокат Президента США Руді Джуліані відвідав Європу, щоб зустрітися з колишніми генпрокурорами України, що займали “справою Байдена”.
- Колишній Генеральний прокурор України Юрій Луценко зустрічався з Рудольфом Джуліані, особистим адвокатом американського президента Дональда Трампа, для запису документального фільму.
- Джуліані визнав, що докладав зусиль до усунення посла США в Україні Марі Йованович, оскільки вона заважала йому отримати компромат на Джо Байдена від українського генпрокурора Юрія Луценка.