Про це повідомляється на сайті Шостого флоту США.

“26 травня 2020 року літак ВМС США P-8A виконував політ в східній частині Середземномор’я над міжнародними водами і був перехоплений двома російськими літаками Су-35 протягом 65 хвилин”, – сказано в повідомленні.

При цьому наголошується, що подібний інцидент трапився вже втретє з за останні два місяці.



“Перехоплення було визначене як небезпечне і непрофесійне, оскільки російські пілоти одночасно зайняли близьку позицію по обидва боки P-8A, обмежуючи його здатність до безпечного маневрування. Ці непотрібні дії пілотів російських Су-35 несумісні з хорошою льотної підготовкою та міжнародними правилами польотів і поставили під загрозу безпеку обох сторін. Такі дії збільшують ймовірність зіткнення в повітрі”, – йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що російські літаки діяли таким чином в міжнародному повітряному просторі, а тому подібні дії є безвідповідальними.

“Ми очікуємо дій відповідно до міжнародних стандартів, встановлених для того, щоб забезпечити безпеку і попередити нещасні випадки, включно з угодою INCSEA від 1972 року”, – стверджується в заяві американський військових.