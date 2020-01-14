Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов вважає, що російські компанії можуть бути причетні до краху українського літака в Ірані.

Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Цензор.НЕТ.

“Весь світ побачив, що сьогодні є великі проблеми з російською протиповітряною обороною. Управління російськими ракетними комплексами вкрай недосконале. Ми бачимо, що російська ППО працює не зовсім коректно. Покупці систем ППО російського виробництва повинні звернути на це увагу”, – заявив Данилов.

Секретар РНБО також нагадав, що в 2018 році системами ППО, проданими Сирії, був збитий російський літак Іл-20.

“Зараз ми знову бачимо недосконалість російських ЗРК, які провокують важкі наслідки. Тому не виключено, що російські компанії – виробники зенітно-ракетних комплексів можуть бути також причетні до трагедії”, – вважає він.