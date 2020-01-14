Про це він сказав в інтерв’ю виданню “Цензор.НЕТ.
“Весь світ побачив, що сьогодні є великі проблеми з російською протиповітряною обороною. Управління російськими ракетними комплексами вкрай недосконале. Ми бачимо, що російська ППО працює не зовсім коректно. Покупці систем ППО російського виробництва повинні звернути на це увагу”, – заявив Данилов.
Секретар РНБО також нагадав, що в 2018 році системами ППО, проданими Сирії, був збитий російський літак Іл-20.
“Зараз ми знову бачимо недосконалість російських ЗРК, які провокують важкі наслідки. Тому не виключено, що російські компанії – виробники зенітно-ракетних комплексів можуть бути також причетні до трагедії”, – вважає він.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.
- Секретар РНБО Олексій Данилов заявляв, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку авіакомпанії МАУ в Ірані ще до офіційного визнання провини цією країною і до заяв інших країн. “Через дуже короткий проміжок часу, з’єднавши всі інформаційні потоки, ми зрозуміли, що сталося. Ми не могли це зробити відразу публічно, нам треба було ще попрацювати. Іран – це дуже складна країна, і ми дуже хвилювалися, щоб вони не відправили наших фахівців в зворотний бік”, – пояснював він.