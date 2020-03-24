Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

“Бойовики відмовляли (людям – Ред.) у в’їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин і повертали їх у так звану “сіру зону”. За вказаний період прикордонники забезпечили повернення на контрольовану територію України 29 таких осіб, серед яких були ті, хто мав документи з зареєстрованим місцем проживання на тимчасово окупованій території”, – сказано в повідомленні.

При цьому військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в КПВВ “Гнутове” і “Новотроїцьке” були зафіксовані випадки обмеження російськими військами доступу патрулів ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.

Відзначається, що російські найманці не надавали пояснень про причини відмови в проїзді.

“Тому громадянам, у яких виникає надзвичайна потреба в перетині лінії розмежування на тимчасово окуповані території України, слід пам’ятати, що навіть за умови вагомих підстав перетин лінії розмежування, пропуск окупаційною владою не гарантується”, – стверджують в Держприкордонслужбі.