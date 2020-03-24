Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
“Бойовики відмовляли (людям – Ред.) у в’їзді на тимчасово окуповану територію України без пояснення причин і повертали їх у так звану “сіру зону”. За вказаний період прикордонники забезпечили повернення на контрольовану територію України 29 таких осіб, серед яких були ті, хто мав документи з зареєстрованим місцем проживання на тимчасово окупованій території”, – сказано в повідомленні.
При цьому військовослужбовцями Донецького прикордонного загону в КПВВ “Гнутове” і “Новотроїцьке” були зафіксовані випадки обмеження російськими військами доступу патрулів ОБСЄ на тимчасово окуповану територію.
Відзначається, що російські найманці не надавали пояснень про причини відмови в проїзді.
“Тому громадянам, у яких виникає надзвичайна потреба в перетині лінії розмежування на тимчасово окуповані території України, слід пам’ятати, що навіть за умови вагомих підстав перетин лінії розмежування, пропуск окупаційною владою не гарантується”, – стверджують в Держприкордонслужбі.
- З 12 березня по 3 квітня в Україні введено карантин. З 17 березня в Україні введені жорсткі правила карантину, щоб запобігти поширенню вірусу COVID-19. #Букви зібрали всі зміни в законодавстві в одному тексті – як буде працювати транспорт, що зміниться в діяльності громадських закладів, податки і виплати і як каратимуть за порушення карантину.
- Станом на ранок 24 березня кількість випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Україні зросла до 84. За добу зареєстровано 11 нових випадків.