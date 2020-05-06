У російських ЗМІ повідомили про відкриття туристичного сезону для іноземців у Туреччині вже наприкінці травня, а в Туреччині це не підтверджують.

Інформацію про відкриття туристичного сезону для іноземців вже в травні опублікувало російське видання “Ведомости”.

“Туреччина сподівається цього року провести туристичний сезон. Першими відкриються готелі й туристичні зони, які отримали сертифікат про відсутність коронавірусу. Це означає, що серед їх клієнтів і персоналу не було хворих, а на території діють заходи безпеки. З середини травня в країні почне рости внутрішній туризм, очікує міністерство культури й туризму Туреччини. А до кінця травня чиновники розраховують на наплив іноземців”, – йдеться в матеріалі російської преси.

Водночас в турецькій пресі поки повідомляють лише про “наміри уряду почати перезапуск економіки наприкінці травня” без жодних конкретних заяв про відкриття туристичної сфери, або ж про відкриття кордону Туреччини для іноземців.

При цьому в матеріалі турецьких ЗМІ наголошується, що заходи зі зняття карантинних обмежень повинні впроваджуватися обережно, щоб не допустити другої хвилі поширення коронавірусу.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що держава почне повертатися до нормального життя після священного місяця Рамадан, який цього року закінчується 23 травня.

Однак, Ердоган також не озвучив жодних конкретних дат для зняття конкретних карантинних обмежень. За його словами, комплекс кроків і дат зняття карантину незабаром повинен бути представлений урядом Туреччини.