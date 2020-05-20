Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Так, спочатку Зеленський заявив, що на Донбасі, на боці “ДНР/ЛНР” воюють різні люди.

“Вони там різні. Там є росіяни, там є українці, які взяли паспорти, і тепер вони громадяни Росії, тому що там була паспортизація. Я навіть не знаю, хто вони, ці люди, які з паспортами українськими і російськими”, – заявив президент.

Після цього Зеленський підтвердив, що на території Донбасу воюють і російські військовослужбовці.

“І є багато доказів причетності російської десантури, які на тій території стріляють по нашим людям. Ми все це розуміємо. І немає сенсу повторювати це кожного разу. Немає ніякої “зради” від президента України. Ми точно знаємо, хто там є, і їхню кількість. І знаємо, чому вони стріляють”, – зазначив Зеленський. “Там все є: і російські військові, і російські громадяни”, – додав він.

Крім того, глава держави підтвердив, що команди окупантам на Донбасі віддають з Росії.

“Ми розуміємо, що з Росії йдуть команди”, – повідомив він.