Суд присяжних у Сан-Франциско (США) визнав 32-річного росіянина Євгена Нікуліна винним у серії зломів і кіберкрадіжок у 2012 році, спрямованих зокрема проти соціальної мережі LinkedIn і хостингу Dropbox.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Вердикт у цій справі було оголошено в п’ятницю, 10 липня. Судовий розгляд стартував у березні, але потім був перерваний через пандемію коронавірусу і відновлений у липні.

Під час судового засідання Нікулін був визнаний винним у зломі LinkedIn і Dropbox у 2012 році, внаслідок чого було викрадено майже 117 млн кодів для входу в акаунти користувачів. Це був один із найбільших витоків даних в історії США.

За словами прокурорів, Нікулін у 2012 році викрав імена й паролі десятків мільйонів користувачів соціальних мереж, деякі з яких згодом були виставлені на продаж на російському хакерському форумі, повідомляє Voice of America.

Вирок росіянину планують оголосити 29 вересня.

Відповідно до законів США, йому загрожує по 10 років за кожним пунктом продажу вкрадених логінів і паролів і за встановлення шкідливого софту на захищені комп’ютери, а також по 5 років за кожним пунктом звинувачень стосовно злочинної змови та злому. Крім того, хакеру загрожує два роки обов’язкового позбавлення волі за крадіжку особистих даних.

Євгена Нікуліна затримали у Чехії за запитом США у 2016 році. У 2018 році його видали Сполученим Штатам.