Про це повідомляє французька газета Liberation.
“Коли я вирішив висунути свою кандидатуру на пост мера Парижа, я знав, що політичне життя вкрай складне. За цей рік я й моя сім’я піддавалися наклепницьким висловам і анонімним нападкам. Ми зіштовхнулися з публікацією наших приватних розмов і з погрозами смертю”, – сказав Гріво.
Як повідомляє газета Le Figaro, Гріво, який раніше працював головою прес-служби уряду, консультувався після публікації відео з президентом Макроном. На разі в президентській партії займаються пошуком нового кандидата.
Одночасно сам Павленський пояснив свої дії бажанням засудити лицемірство.
“Це той, хто постійно спирається на сімейні цінності, каже, що хоче бути мером сімей, і завжди наводить як приклад свою дружину й дітей. Але він робить все навпаки. Я не проти того, щоб люди мали сексуальне життя, але вони повинні бути чесними. Але він хоче бути головою міста, і він бреше виборцям. Тепер я живу у Франції, я парижанин, це важливо для мене”, – сказав він.
Яким чином відео потрапило до художника, наразі невідомо.
- 16 жовтня в Парижі художник з РФ Петро Павленський підпалив будівлю Банку Франції.
Сара Константен стверджує, що Павленський провів акцію, щоб “розпалити вогонь революції по всьому світу“, почавши з Франції.
- Опубліковано відеозапис підпалу російським художником–акціоністом Петром Павленським будівлі Банку Франції.