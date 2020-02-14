Російський художник Петро Павленський опублікував інтимне відео з кандидатом в мери Парижу Бенжаменом Гріво, який балотувався від партії президента республіки Еммануеля Макрона. Після цього Гріво зняв свою кандидатуру.

Про це повідомляє французька газета Liberation.

“Коли я вирішив висунути свою кандидатуру на пост мера Парижа, я знав, що політичне життя вкрай складне. За цей рік я й моя сім’я піддавалися наклепницьким висловам і анонімним нападкам. Ми зіштовхнулися з публікацією наших приватних розмов і з погрозами смертю”, – сказав Гріво.

Як повідомляє газета Le Figaro, Гріво, який раніше працював головою прес-служби уряду, консультувався після публікації відео з президентом Макроном. На разі в президентській партії займаються пошуком нового кандидата.

Одночасно сам Павленський пояснив свої дії бажанням засудити лицемірство.

“Це той, хто постійно спирається на сімейні цінності, каже, що хоче бути мером сімей, і завжди наводить як приклад свою дружину й дітей. Але він робить все навпаки. Я не проти того, щоб люди мали сексуальне життя, але вони повинні бути чесними. Але він хоче бути головою міста, і він бреше виборцям. Тепер я живу у Франції, я парижанин, це важливо для мене”, – сказав він.

Яким чином відео потрапило до художника, наразі невідомо.