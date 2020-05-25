18 травня на російському каналі СТС стартував показ українського комедійного серіалу "Родственнички", виробництва студії "95 Квартал". Цей серіал показували в Україні у 2016 році.

Про це розповідають #Букви.

Режисером серіалу став Андрій Яковлєв, який працював над “Сватами”, “Папіком”, “Слугою народу”.

ТОВ “СТС Медіа”, як зазначено в ЕДРЮО (Єдиного державного реєстру юридичних осіб), на 100% належить АТ “Медіа Інвестиції”. Воно було зареєстровано в листопаді 2019 року, його єдиним акціонером вказано АТ “Клієнти Стратегія Результат”. А ця компанія належить, за даними ЕДРЮО на 2002 рік, Tampleton Investment Holdings (Cyprus) і є афілійованою з ПАТ “Банк ВТБ”.

Раніше 75% ТОВ “СТС Медіа” належали бізнесмену Івану Тавріну. Решта 25% через американську Mediasreris Inc. – кіпрському офшору Telcrest Investmets Ltd, бенефіціарами якого, за даними на 2017 рік, були структури, пов’язані з Олексієм Мордашовим.

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Варто зазначити, що Олексій Мордашов володіє російською компанією “Силові машини”, яка в 2018 році потрапила під санкції США. Крім того, “Силові машини” у співпраці з Siemens виготовляли газові турбіни для анексованого Криму, куди їх потім поставляла “Технопромекспорт”, дочірня структура “Ростеха”.

Але в березні 2020 року “Силові машини” вирішили вийти з СП із Siemens.

Варто зазначити, що канал СТС входить до складу медіа-холдингу “Національна медіа група”, керівником якої є Аліна Кабаєва.