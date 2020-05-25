Про це розповідають #Букви.
Режисером серіалу став Андрій Яковлєв, який працював над “Сватами”, “Папіком”, “Слугою народу”.
ТОВ “СТС Медіа”, як зазначено в ЕДРЮО (Єдиного державного реєстру юридичних осіб), на 100% належить АТ “Медіа Інвестиції”. Воно було зареєстровано в листопаді 2019 року, його єдиним акціонером вказано АТ “Клієнти Стратегія Результат”. А ця компанія належить, за даними ЕДРЮО на 2002 рік, Tampleton Investment Holdings (Cyprus) і є афілійованою з ПАТ “Банк ВТБ”.
Раніше 75% ТОВ “СТС Медіа” належали бізнесмену Івану Тавріну. Решта 25% через американську Mediasreris Inc. – кіпрському офшору Telcrest Investmets Ltd, бенефіціарами якого, за даними на 2017 рік, були структури, пов’язані з Олексієм Мордашовим.
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Варто зазначити, що Олексій Мордашов володіє російською компанією “Силові машини”, яка в 2018 році потрапила під санкції США. Крім того, “Силові машини” у співпраці з Siemens виготовляли газові турбіни для анексованого Криму, куди їх потім поставляла “Технопромекспорт”, дочірня структура “Ростеха”.
Але в березні 2020 року “Силові машини” вирішили вийти з СП із Siemens.
Варто зазначити, що канал СТС входить до складу медіа-холдингу “Національна медіа група”, керівником якої є Аліна Кабаєва.
- Раніше журналісти програми “Схеми” оприлюднили розслідування, в якому вказали що Володимир Зеленський володіє кінобізнесом в Росії і продовжує знімати там фільми. За даними “Схем”, кілька фільмів Зеленського вийшли в прокат і в 2015-му, і в 2016-му роках (вже після початку агресії РФ проти України). Мова, зокрема, йде про стрічки: “Між нами дівчатками” (2015), “Петля Нестерова” (2015), “8 кращих побачень” (2016) “. Крім того, кіпрська компанія Green Family LTD знімає і планує випустити в 2019 році в РФ трилер “Вниз”, який також фінансується з держбюджету Росії.
- Раніше повідомлялося, що представник кандидата в президенти Володимира Зеленського допоміг російському акторові Федору Добронравову в суді скасувати заборону на в’їзд на територію України..