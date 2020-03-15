Російський мільярдер Олег Дерипаска запропонував закрити кордони і ввести жорсткий карантин в Росії через епідемію коронавіруса.

Про це Дерипаска написав в своєму телеграм-каналі.

“Якщо ця епідемія буде носити безконтрольний характер, це призведе до наслідків для влади, більш серйозним, ніж розвал країни в 1991 році”, – написав Дерипаска.

Він додав, що Росія не готова до епідемії: люди масово ігнорують базові запобіжні заходи.

“Поки не пізно – в Росії потрібно вводити повний карантин. Це не паніка, не прояв слабкості суспільства, а єдине правильне рішення. Перший крок – вже завтра закрити всі межі, скасувати всі масові заходи і забезпечити людям можливість провести вдома 60 днів”, – написав він.

Дерипаска вважає, що 60 днів – мінімальний термін для виявлення і забезпечення початку лікування більшості хворих.