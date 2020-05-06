Про це повідомляє російське агентство “РБК”.
“Це правда, Босова немає в живих”, – йдеться в повідомленні від імені одного зі співрозмовників журналістів.
Водночас в правоохоронних органах журналістам розповіли, що минулої ночі поліцейські виїжджали на виклик з приводу самогубства в підмосковному селищі Усово, де і проживав бізнесмен Босов.
Дмитро Босов був найбільшим акціонером і головою ради директорів групи АЛЛТЕК, контролюючим групу “Сібантраціт”, світового лідера з видобутку та експорту антрациту і найбільшого в Росії виробника металургійних вугілля. Статки Босова оцінювались журналом Forbes в $ 1,1 млрд.
- Сценарист Джон Лафія, співавтор культових фільмів жахів “Дитячі ігри” про ляльку Чакі, наклав на себе руки. Йому було 63 роки.