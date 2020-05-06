Про це повідомляє російське агентство “РБК”.

“Це правда, Босова немає в живих”, – йдеться в повідомленні від імені одного зі співрозмовників журналістів.

Водночас в правоохоронних органах журналістам розповіли, що минулої ночі поліцейські виїжджали на виклик з приводу самогубства в підмосковному селищі Усово, де і проживав бізнесмен Босов.

Дмитро Босов був найбільшим акціонером і головою ради директорів групи АЛЛТЕК, контролюючим групу “Сібантраціт”, світового лідера з видобутку та експорту антрациту і найбільшого в Росії виробника металургійних вугілля. Статки Босова оцінювались журналом Forbes в $ 1,1 млрд.