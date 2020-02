Про це повідомляє новинний ресурс Firstpost.

У США припускають, що російський космічний апарат може бути призначений для того, щоб вивчати їх об’єкт, перехоплювати розвідувальні дані, або ж бути “вбивцею супутників”.

Дивну зміну орбіти російського супутника помітив аспірант Університету Пердью Майкл Томпсон, який спеціалізується на астродинаміці.

Something to potentially watch: Cosmos 2542, a Russian inspection satellite, has recently synchronized its orbit with USA 245, an NRO KH11.

A thread: pic.twitter.com/LqvYiIYBMd

— Michael Thompson (@M_R_Thomp) January 30, 2020