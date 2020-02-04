Про це повідомляє новинний ресурс Firstpost.

У США припускають, що російський космічний апарат може бути призначений для того, щоб вивчати їх об’єкт, перехоплювати розвідувальні дані, або ж бути “вбивцею супутників”.

Дивну зміну орбіти російського супутника помітив аспірант Університету Пердью Майкл Томпсон, який спеціалізується на астродинаміці.

Something to potentially watch: Cosmos 2542, a Russian inspection satellite, has recently synchronized its orbit with USA 245, an NRO KH11.

A thread: pic.twitter.com/LqvYiIYBMd — Michael Thompson (@M_R_Thomp) January 30, 2020

В кінці січня він опублікував в Twitter детальну інформацію про російський супутник Kosmos 2542, який синхронізував свою орбіту з американським USA 245.

Цей російський супутник був запущений з космодрому Плесецьк 25 листопада 2019 року. Kosmos 2542 – це одним з багатьох “супутників-інспекторів”, які Кремль вивів на орбіту за останнє десятиліття.

З іншого боку, обидва супутника проходять один через одного кожні десять днів.

“Те, що два супутника знаходяться в одній площині, – не привід для занепокоєння, оскільки супутники зближуються лише раз на 10 днів. Це підозріло, але нічого не доводить, оскільки на цій орбіті літає багато різних супутників”, – написав Томпсон.

На даний момент два супутника розділені відстанню всього лише в 150 – 300 кілометрів. Зараз російський супутник почав віддалятися, але буде все так само близько від американського протягом кількох наступних тижнів.