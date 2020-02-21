Про це повідомляє російське агентство ТАСС.

“Суд, вислухавши думки сторін, визнав винним Гриценка за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ (“Заклики до здійснення терористичної діяльності на території Російської Федерації з використанням засобів масової інформації”) і постановив призначити йому заочне покарання у вигляді шести років колонії загального режиму”, – сказано в оголошенні вироку.

Повідомляється, що справа проти Гриценка розслідувалася Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії.

Екс-міністра звинувачували в закликах до терористичної діяльності в Росії і він був заочно арештований в 2019 році.

Уточнюється, що кримінальну справу в Росії проти Гриценка порушили за його висловлювання, в яких він ніби “закликав підривати залізничні потяги” в Російській Федерації, а також “підривати автомобілі в Таганрозі і Москві”.

У Росії стверджують, що причетність Анатолія Гриценка до злочинів “підтверджується висновками судових експертиз”.