На кордоні з Молдовою були затримані російські актори, які намагалися двічі в'їхати до України під приводом гастролей.

Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.

За даними відомства, група громадян РФ прибула 6 лютого в один із пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Вони повідомили українським прикордонникам, що їдуть на гастролі.

Прикордонники Білгород-Дністровського загону попередньо встановили, що росіяни є учасниками ліричної комедії “Ідеальний свідок”. Громадяни РФ запевняли, що стосовно них немає підстав для недопуску на територію України.

“Проте було з’ясовано, що двоє з росіян є акторами, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, де брали участь у зйомках фільму. Прикордонники відмовили їм у в’їзді в Україну та проставили заборону в’їзду в нашу країну терміном на 3 роки”, – відзначили в прес-службі.

Ще двоє людей із цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну, через що також були не пропущені через кордон. Решта громадян РФ їхати в Україну відмовилися. Після завершення всіх процедур їх повернули в Молдову.

Однак через кілька годин ця ж група росіян знову з’явилася на українському кордоні на іншому пункті пропуску. Їх знову не пропустили в Україну.

Двоє громадян РФ, які вже мали заборону на в’їзд, були притягнуті до відповідальності за умисне невиконання ухваленого щодо них рішення і отримали штраф. Крім того, їм було продовжено термін заборони на в’їзд до 10 років.

Решті чотирьом громадянам РФ заборонили в’їзд до України на 3 роки відповідно до норм закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.