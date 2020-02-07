Про це поінформували в прес-центрі Держприкордонслужби України.
За даними відомства, група громадян РФ прибула 6 лютого в один із пунктів пропуску на українсько-молдовському кордоні. Вони повідомили українським прикордонникам, що їдуть на гастролі.
Прикордонники Білгород-Дністровського загону попередньо встановили, що росіяни є учасниками ліричної комедії “Ідеальний свідок”. Громадяни РФ запевняли, що стосовно них немає підстав для недопуску на територію України.
“Проте було з’ясовано, що двоє з росіян є акторами, які незаконно відвідували тимчасово окуповану територію АР Крим, де брали участь у зйомках фільму. Прикордонники відмовили їм у в’їзді в Україну та проставили заборону в’їзду в нашу країну терміном на 3 роки”, – відзначили в прес-службі.
Ще двоє людей із цієї групи не змогли підтвердити мету своєї поїздки в Україну, через що також були не пропущені через кордон. Решта громадян РФ їхати в Україну відмовилися. Після завершення всіх процедур їх повернули в Молдову.
Однак через кілька годин ця ж група росіян знову з’явилася на українському кордоні на іншому пункті пропуску. Їх знову не пропустили в Україну.
Двоє громадян РФ, які вже мали заборону на в’їзд, були притягнуті до відповідальності за умисне невиконання ухваленого щодо них рішення і отримали штраф. Крім того, їм було продовжено термін заборони на в’їзд до 10 років.
Решті чотирьом громадянам РФ заборонили в’їзд до України на 3 роки відповідно до норм закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.
- Раніше Служба безпеки України заборонила російському співакові Валерію Сюткіну в’їзд у країну.
- У січні російський актор Марат Башаров підтвердив, що йому заборонили в’їзд на територію України.